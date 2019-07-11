أسعار النفط تقفز 4.5 % .. بلغت 67.01 دولار للبرميل

المناطق - وكالات

أغلقت أسعار النفط اليوم على ارتفاع حيث قفزت 4.5 بالمئة اليوم مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 67.01 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة 2.85 دولار أو 4.44 بالمئة كما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.60 دولار أو 4.50 بالمئة لتبلغ عند التسوية 60.43 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار الخامين القياسيين أعلى مستوياتها منذ أواخر مايو أيار.