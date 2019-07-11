لأول مرة.. معارض على رأس البرلمان الجزائري

المناطق - وكالات

في سابقة تاريخية، فاز النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الجزائري المعارض، سليمان شنين، الأربعاء، برئاسة المجلس الشعبي الوطني “البرلمان”، خلفا لمعاذ بوشارب.

ويعد شنين أول ممثل لحزب معارض، يرأس البرلمان الجزائري، بعد أن فاز بالمنصب بالتزكية.

وعقب فوزه، أكد شنين على “دعم البرلمان للحراك الشعبي السلمي للشعب الجزائري”، مؤكدا أن الجزائريين “قادرين على الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد”.

كما أعرب عن تقديره لـ”موقف الجيش الجزائري وقيادته الداعم لمكافحة الفساد”.

وكان بوشارب قد قدم استقالته في الثاني من يوليو الجاري، بعد ضغوط من كتل سياسية طالبت برحيله نزولا عند رغبة الحراك الشعبي.

وقرر رؤساء الكتل البرلمانية مقاطعة كل أعمال البرلمان حتى تقديم بوشارب لاستقالته بشكل فوري.

وتولى بوشارب الذي يشغل منصب المنسق المؤقت لحزب جبهة التحرير، رئاسة البرلمان في أكتوبر الماضي عقب سحب الثقة من رئيسه السابق السعيد بوحجة، وهو ما أثار انتقادات كثيرة.