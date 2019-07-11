وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس في الاتصالات السعودية

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر عدد (6) وظائف إدارية وتقنية في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

– محلل أعمال رئيسي – وظيفتين (Senior Business Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، اقتصاد، نظم معلومات إدارية، تقنية معلومات، نظم معلومات) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تحليل البيانات.

الوصف الوظيفي: الإشراف على جمع البيانات والمعلومات والتحليل الأساسي لها وضمان تقديم خدمات قياسية فعالة لرجال الأعمال والعملاء.

– محلل مزايا الموارد البشرية (Senior HR Benefits Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الموارد البشرية.

الوصف الوظيفي: تنفيذ مختلف أنشطية الموارد البشرية ومبادراتها وعملياتها وضمان معالجة الإجراءات المتعلقة بإدارة المزايا وكشوفات الرواتب.

– محلل رئيسي تطوير القوى العاملة (Senior People Development Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الموارد البشرية أو التطوير التنظيمي.

الوصف الوظيفي: المشاركة في تصميم وتقييم عمليات تخطيط وتنمية الموارد البشرية وتطوير الوثائق المتعلقة بها مع التوجيه والإرشاد.

– أخصائي رئيسي مشاريع عامة (General Project Professional)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إدارة المشاريع.

الوصف الوظيفي: ضمان جودة عالية للمشاريع من خلال الإشراف الفعال وتنفيذ المهام فيما يتعلق بالوقت وجداول العمل والأهداف الفنية.

– أخصائي رئيسي تحليل الأعمال (Business Analysis Professional)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، اقتصاد، نظم معلومات إدارية) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال.

الوصف الوظيفي: تطوير استراتيجية الشركة وترجمتها إلى أهداف قابلة للقياس ودعم اتخاذ القرارات من خلال تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأداء.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: http://bit.ly/2KISTwF