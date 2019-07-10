‏‫محافظ العقيق يستقبل جثمان الشهيد الغامدي بمطار الملك سعود بالباحة

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استقبل محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي اليوم الاربعاء بمطار الملك سعود بالباحة جثمان الشهيد رئيس رقباء فهد بن عبدالعزيز الغامدي والذي استشهد دفاعاً عن وطنه بميدان الشرف والبطوله.

ونقل محافظ العقيق التعازي والمواساة لذوي الشهيد داعياً المولى بأن يرحمه ويتقبله من الشهداء، مؤكدا بأن الجميع يقدر ما يقوم به جنود الوطن من تضحيات في سبيل عزة ورفعة وطنهم.

من جانبهم أكد أقارب الشهيد ان قريبهم استشهد وهو يدافع عن وطنه و أن الكل يفدي الوطن بروحه ونسأل الله النصر على أعداء وطننا، معبرين عن اعتزازهم بالدور البطولي للشهيد وتضحياته المقدمة لخدمة الدين والوطن.