هيئة تطوير عسير تعقد اجتماعها الثالث لعام ١٤٤٠هـ

المناطق - عسير

عقد مجلس هيئة تطوير منطقة عسير أمس الثلاثاء اجتماعه الثالث للعام الحالي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة رئيس مجلس الهيئة؛ بحضور أعضاء المجلس؛ وتضمن الاجتماع عدد من المحاور أبرزها متابعة ما تم حيال قرارات اجتماع مجلس الهيئة الثاني، و منها سير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة، وأعمال الهيئة في مشروع إعداد الرؤية؛ والتوجه الاستراتيجي؛ ومبادرات التطوير و البناء المؤسسي، بالإضافة إلى استعراض أعمال مكتب إدارة المشروعات لإدارة العمليات التطويرية ومبادرات التنمية، إلى جانب تكامل و تظافر الجهود مع الجهات المعنية بمنطقة عسير.

كما تناول الاجتماع توجيهات سمو ولي العهد حول استراتيجية المنطقة التنموية؛ بالإضافة إلى أبرز الاجتماعات و النتائج التي خرجت بها مرحلة المواءمة مع برامج تحقيق الرؤية.

وفي نهاية الاجتماع قدم سمو رئيس مجلس هيئة تطوير عسير شكره و تقديره لجهود الهيئة وأعضاءها متمنياً لهم المزيد من التوفيق و النجاح لكل ما من شأنه الارتقاء بمنطقة عسير في كافة المجالات.