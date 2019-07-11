أمير عسير يكرم أفراد مهمة إنقاذ محتجز أصدار تهامة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم ضباط و أفراد الدفاع المدني و طيران الأمن و عدد من القطاعات العسكرية والصحية والهلال الأحمر والعمليات المشتركة بالامارة، نظير ما قدموه من جهد وعمل جماعي منسق في انقاذ المواطن الذي علق في أصدار تهامه غرب منتزه السودة الأسبوع الماضي.

مشيدا خلال حفل التكريم الذي أقيم مساء اليوم في مقر الامارة بالجهد الذي قُدم بروح الفريق الواحد، وقال في كلمته التحفيزية: “دولتكم تسير وفق نهج سطره عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤسس البلاد، ويسير على دربه سيدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و عضيده الأمير محمد بن سلمان”.

و أضاف: هذا النهج هو “الرجال لهم مكان و مكانة” ان المكان هو وظائفكم ومهامكم ، و المكانة هي منصة التكريم و التتويج التي تستحقونها اليوم “.