مرشح ترامب لمنصب هام في الجيش الأمريكي يواجه تهمة التحرش

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اتهمت ضابطة أمريكية الجنرال الأمريكي البارز، “جون هيتن”، وهو مرشح الرئيس دونالد ترامب، لمنصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، بالتحرش بها عدة مرات.

وحسب وكالة “أسوشيتيد برس”، قالت صاحبة الاتهام، وهي ضابطة بالجيش الأمريكي، إن الجنرال “هيتن” قام بالتحرش بها مرات عديدة وبوسائل مختلفة في عام 2017 عندما كانت تعمل مساعدة له، مشيرةً إلى أنه حاول عزلها من الخدمة العسكرية بعد أن تصدت لسلوكه المشين. لافتة إلى أنها لا تزال حتى الآن تخدم في الجيش، ولكن في إدارة مختلفة.

وأضافت، إن القوات الجوية حققت في مزاعمها، حيث إنها تقدمت ببلاغ للقيادة العامة بعد أيام من ترشيح ترامب لهيتن في منصب نائب رئيس هيئة الأركان، في أبريل الماضي. إلا أن القيادة لم تتمكن من العثور على أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الجنرال الأمريكي.