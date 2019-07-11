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تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية

تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية
http://almnatiq.net/?p=749848
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية (الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بوكالة تخطيط المدن) عن توفر وظائف شاغرة (للسعوديين فقط) في بعض التخصصات المطلوبة في المجالات التنسيقية والتخطيطية.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة بمسميات:

خبير إدارة واستثمار (رجال / نساء)

كبير مهندسي تخطيط (رجال / نساء)

كبير مهندسي بنية تحتية – مرافق (رجال / نساء)

مهندس مشرف تخطيط (رجال / نساء)

محلل نظم (رجال / نساء)

محلل نظم معلومات جغرافية (رجال / نساء)

مبرمج دوت نت (رجال / نساء)

مصمم جرافيك (رجال / نساء)

إداري (رجال / نساء)

مترجم عربي إنجليزية وإنجليزي عربي (رجال / نساء)

مدخل بيانات – ناسخ (رجال / نساء)

مع العلم بأن هذه الوظائف تعتبر مهام على بند الرواتب المقطوعة وليست وظائف ثابتة أون مدة العقد سنة قابلة للتجديد.

وسيتم التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني للإدارة العامة لتنسيق المشروعات بوكالة تخطيط المدن بمقر الوزارة بشارع العليا العام على العنوان: [email protected]

مع إرفاق نسخة من المؤهل والخبرة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه  وسوف يتم إشعار من تقبل أوراقهم لحضور المقابلة الشخصية التي سوف يتم إجراؤها لاحقاً بمقر الإدارة المذكور بالدور الثاني (مبنى الوزارة بحث الملك فهد).

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