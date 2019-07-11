وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود

المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة (أستاذ مساعد, أستاذ مشارك, أستاذ) وأخرى بمسمى (معيد) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة وذلك للعمل في عدة كليات داخل الجامعة.

وتشمل كلية (العمارة والتخطيط، الحقوق والعلوم السياسية، إدارة الأعمال،الآداب، العلوم الطبية التطبيقية).

وأهابت الجامعة لجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة: http://dfpa.ksu.edu.sa

مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 1440/11/11هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 1440/11/22هـ.