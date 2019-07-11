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تعّرف على مخاطر جلوس الأطفال المطول أمام الشاشات

تعّرف على مخاطر جلوس الأطفال المطول أمام الشاشات
http://almnatiq.net/?p=749852
المناطق_الرياض

حذر الأطباء بمستشفى مورفيلدز للعيون في دبي من المخاطر الصحية، التي تنجم عن جلوس الأطفال أمام الشاشات لفترات طويلة، مثل قِصر النظر، وزيادة الحساسية للضوء، وصعوبة التركيز، والصداع، وإجهاد العين، وحرقة أو حكة العينين، واضطراب الرؤية، أو الرؤية الضبابية.

ولتجنب هذه المخاطر ينصح الدكتور نمير كافل حسين، استشاري طب عيون الأطفال واختصاصي أمراض عيون الأطفال وجراحة تصحيح الحول والكتاراكت لدى الأطفال، الآباء والأمهات لحماية نظر أطفالهم:

قم بتخصيص وقت محدد للجلوس على شاشات الكمبيوتر أو الأجهزة الرقمية، وقم باستخدام أجهزة توقيت مختلفة لمساعدتك على تحقيق هدفك.

بعد انتهاء الأطفال من تشغيل الألعاب على الهواتف الجوالة أو أجهزة الحواسيب، يُنصح الطفل بالنظر من خلال النافذة لمدة 20 ثانية كاستراحة لكل 20 دقيقة يمضيها في استخدام الأجهزة الرقمية.

شجع أطفالك على قراءة الكتب الورقية وبدل بينها وبين الكتب الإلكترونية.

شجع أطفالك على ممارسة الرياضات والأنشطة المتنوعة في الهواء الطلق كالسباحة وكرة القدم، فالتعرض لأشعة الشمس يعمل على الوقاية من قِصر النظر.

قم بضبط إضاءة ودرجة سطوع وتباين الهواتف الجوالة أو أياً من الأجهزة الإلكترونية، التي يستخدمها طفلك للحفاظ على مستوى النظر من التدهور والضرر المحتمل على المدى الطويل.

تجنب استخدام الأجهزة الرقمية في الخارج مع الضوء الساطع؛ لأنه قد يعمل على زيادة إجهاد العين.

قم بتفعيل الوضع الليلي للقضاء على انبعاث الضوء الأزرق من الأجهزة ومنع استخدامها قبل النوم بساعة واحدة على الأقل من أجل تنظيم نمط النوم.

قم بتذكير أطفالك برمش العين أثناء استخدام الأجهزة الرقمية.

شجع أطفالك على ترك مسافة 18-24 بوصة بين الجهاز والعين.

شجع أطفالك على الجلوس بوضعية صحية مناسبة عند استخدام الأجهزة الرقمية للتخفيف من آلام الرقبة والكتف.

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