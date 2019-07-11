«الشورى» يقر الرقابة على الدراما.. ومقدما التوصية يبرران ” لمنع عرض الأعمال الهابطة مثل العاصوف” !

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أقر 89 عضوا في جلسة أمس (الأربعاء)، توصية نصت على «مطالبة هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتشديد الرقابة على الأعمال الفنية المرئية والمسموعة ».

وحسب” عكاظ” برر مقدما التوصية وهما العضوة إقبال درندري وزميلها ناصر الشيباني، ما قدماه بدعوى المحافظة على الأعراف والعادات والتقاليد والذوق العام، وأكدا وجود أعمال تخصص كبرامج تعرض في شهر رمضان المبارك وهي ذات مستوى هابط، وخصا بالذكر مسلسل العاصوف وقنوات MBC.

وأضافا «إن ظهور عدد من المسلسلات والأفلام والأغاني على قنوات تلفزيونية يملكها سعوديون أساءت لسمعة المملكة بما تحتويها من مضمون غير ملائم ولا ينبغي أن تستغل حرية الفن بالسماح بتقديم أعمال فنية تظهر المملكة بشكل غير لائق».

وأشار العضوان إلى ظهور عدد من المسلسلات والأعمال الفنية المنتجة محليا والتي تصور تاريخ المملكة بشكل يسيء إلى سمعتها وتاريخها مما أدى إلى استياء عدد كبير من المواطنين.

وجاءت التوصية ضمن قرارات مجلس الشورى، أمس، التي طالب فيها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، خلال مناقشة تقريريها السنويين للعامين الماليين 37/‏‏‏38، 38/‏‏‏1439، بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني, بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.