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الطقس : استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق فى المملكة

الطقس : استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق فى المملكة
http://almnatiq.net/?p=749862
المناطق_الرياض

صراحة الرياض : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحمايةالبيئة -فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، الخميس، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير

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