16.415 بلاغا عن أعراض الأدوية من المستشفيات والصيدليات

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رصدت هيئة الغذاء والدواء منذ بداية العام 4.819 شكوى من مستشفيات ومراكز صحية، و11.596 شكوى من صيدليات بجميع أنحاء المملكة يبلغون فيه الهيئة عن الشكاوى التي تصلهم حول الأعراض الجانبية، التي تسببها بعض الأدوية.

وشهد شهر إبريل الماضي أعلى نسبة في البلاغات حيث رصدت المستشفيات 1388 شكوى، والصيدليات 2750 شكوى نقلا عن صحيفة الوطن.

أعراض شائعة

حدد الصيدلي عادل القرني لـ»الوطن» 5 أعراض شائعة للأدوية تتمثل في الحساسية الجلدية، ومشاكل بالكلى، والغثيان، والخمول، والعطش، مشيرا إلى أن الأعراض الجانبية للأدوية عبارة عن شر لابد منه، في أحيان كثيرة للمريض، إلا أنها تختلف من شخص لآخر ومن مستحضر لآخر، حيث يكمن الاختلاف في العضو المتضرر داخل جسم الإنسان، ويعزى ذلك إلى التركيب الكيميائي للدواء والمادة الفعالة المستخدمة في تحضيره.

مضيفا أن «الحساسية الجلدية» تعتبر أكثر أنواع الأعراض الجانبية ظهورا بين مستخدمي الأدوية، حيث تتأثر الخلايا الجلدية سريعا بالمواد الكيميائية، التي تدخل إلى جسم الإنسان، والتي تلامس جلد الإنسان على وجه الخصوص، من خلال منتجات التجميل التي يدخل فيها مركب كيميائي، وليست عبارة عن مواد طبيعية.

أخطر الأعراض

أشار القرني إلى أنه بالرغم من انتشار ظهور الحساسية الجلدية كعرض جانبي، إلا أنها ليست الأخطر من بين ذلك على صحة الإنسان، حيث يعتبر التأثير على الكليتين أخطر الأعراض الجانبية غير المرئية، وتظهر نتائج ذلك على المدى الطويل نتيجة استخدام أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري، لما يصاحب ذلك من إجهاد للجهاز البولي، الذي عمل على تصفية الدم وتنقيته من الشوائب والأجسام غير الضرورية وغير المفيدة للجسم.

كما أن هنالك أعراض جانبية دارجة جدا نتيجة استخدام الأدوية، ومصاحبة عادة لجميع أنواع الأدوية كالعطش والغثيان والخمول، تختلف باختلاف الدواء المستخدم وتصنف أعراض أدوية السرطان الجانبية، على أنها أقوى الأعراض، التي قد يتعرض لها المريض بشكل عام.

تعارض الأدوية

أضاف ينصح دائما باستشارة الطبيب والصيدلي قبل استخدام أي دواء من قبل المريض، خصوصا إذا كان المريض يستخدم أدوية بشكل دائم أو مؤقت، تزامنا مع حاجته لدواء آخر، تجنبا للتعارض الذي قد يحصل نتيجة استخدام بعض الأدوية في آن واحد، والتي قد تصل بالمريض للسميُة والوفاة، أو إتلاف خلايا داخل الجسم، مما قد يتسبب بمضاعفات خطيرة أو فعالية دواء دون غيره من الأدوية المستخدمة، كما أن لكل إنسان تركيبة تختلف عن الآخر، وتتطلب بعض الأدوية إجراء تحاليل طبية يتم على ضوئها تركيب الجرعة المناسبة له، ومن الملاحظ تهاون الكثير بهذا الأمر، مما جعل وزارة الصحة تحظر بيع عدد من الأدوية، دون وصفة طبية، بعد أن كانت تباع دون ذلك، وهو مخالف للنظام تماما.

المستشفيات والصيدليات التي أبلغت عن أعراض جانبية للأدوية منذ بداية 2019

– شهر يناير= 516

– شهر فبراير= 867

– شهر مارس= 844

– شهر إبريل= 1388

– شهر مايو = 593

– شهر يونيو= 611

– المجموع= 4.819

الصيدليات

– شهر يناير= –

– شهر فبراير= 2631

– شهر مارس= 2413

– شهر ابريل= 2750

– شهر مايو = 1975

– شهر يونيو= 1827

– المجموع= 11.596

– مجموع كامل البلاغات خلال 6 أشهر= 16.415

أبرز الأعراض الجانبية

01 الحساسية الجلدية

02 مشاكل الكلى

03 الغثيان

04 الخمول

05 العطش