احدث الأخبار

نظام «جديد/قديم» لتصفيات مونديال 2022 في أفريقيا
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
أبرز المواد
 أمريكا: حظر كاميرات المراقبة الصينية لمنع التجسس
أبرز المواد
 ضوء الهاتف الأزرق يسبب تسوس الأسنان والسكري
أبرز المواد
 «وي ويرك» الافتراضية تقلب واقع سوق العقارات العالمية
أبرز المواد
 16.415 بلاغا عن أعراض الأدوية من المستشفيات والصيدليات
أبرز المواد
 مرشح ترامب لمنصب هام في الجيش الأمريكي يواجه تهمة التحرش
أبرز المواد
 سينوبك الصينية توقع عقد خطوط أنابيب لحقل المرجان النفطي السعودي
أبرز المواد
 “مصر” توضح حقيقة احتجازها سفينة إيرانية محملة بالنفط
أبرز المواد
 ترشيح 9500 طالب وطالبة للقبول في جامعة تبوك
أبرز المواد
 القوات الأمريكية: صاروخ كوري شمالي قادر على ضرب كل البر الأمريكي الرئيسي!
أبرز المواد
 الطقس : استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق فى المملكة
أبرز المواد
نظام «جديد/قديم» لتصفيات مونديال 2022 في أفريقيا

نظام «جديد/قديم» لتصفيات مونديال 2022 في أفريقيا

أبرز المواد
تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

أبرز المواد
أمريكا: حظر كاميرات المراقبة الصينية لمنع التجسس

أمريكا: حظر كاميرات المراقبة الصينية لمنع التجسس

أبرز المواد
ضوء الهاتف الأزرق يسبب تسوس الأسنان والسكري

ضوء الهاتف الأزرق يسبب تسوس الأسنان والسكري

أبرز المواد

نظام «جديد/قديم» لتصفيات مونديال 2022 في أفريقيا

نظام «جديد/قديم» لتصفيات مونديال 2022 في أفريقيا
http://almnatiq.net/?p=749886
المناطق_الرياض

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2022، حيث تتنافس منتخبات القارة على 5 مقاعد في المونديال الأخير الذي سيشهد مشاركة 32 منتخبا.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية فقد اختار الاتحاد الأفريقي العودة إلى نفس نظام التأهل إلى بطولة كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل.

وجاءت مراحل التصفيات كما يلي:

المرحلة التمهيدية: تتواجه خلالها المنتخبات الـ28 الأقل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن يتأهل 14 منتخبًا إلى المرحلة الثانية.

مرحلة المجموعات: تنضم المنتخبات الـ14 المتأهلة من الدور التمهيدي، إلى 26 منتخبًا لم تشارك في المرحلة الأولى، ليكون المجموع 40 منتخبًا يتم تقسيمها على 10 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المنتخب الأول في كل مجموعة إلى المرحلة الختامية.

المرحلة الختامية: تقسم المنتخبات العشر على مستويين، حسب تصنيف “الفيفا”، وتجرى قرعة بينها لتحديد المواجهات الخمس الختامية، التي ستقام بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل المنتخب الفائز في مجموع المباراتين إلى نهائيات كأس العالم 2022.

روابط ذات صلة

تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
أمريكا: حظر كاميرات المراقبة الصينية لمنع التجسس

أمريكا: حظر كاميرات المراقبة الصينية لمنع التجسس
ضوء الهاتف الأزرق يسبب تسوس الأسنان والسكري

ضوء الهاتف الأزرق يسبب تسوس الأسنان والسكري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*