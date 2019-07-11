أمير القصيم يفتتح مقر احتفالات أهالي مركز الهلالية ويلتقي في الأهالي

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، مقر احتفالات أهالي مركز الهلالية ، التابع لمحافظة البكيرية ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة ، ووكيل المحافظة نادر الدوسري ، ورئيس المركز عواد العواد.

وفور وصول سموه مقر الاحتفالات ، قص شريط الافتتاح ، ثم تجول سموه داخل المقر الذي تبرع فيه رجل الأعمال عبدالله بن إبراهيم العواد ، مستمعاً إلى شرحاً منه عن مايحتويه المقر ، الذي يقع على مساحة إجمالية بلغت 6 آلاف متر مربع ، مشيداً سموه بمثل هذه المبادرات الأهلية التي تخدم أهالي المركز في أفراحهم وملتقياتهم السنوية.

عقب ذلك ألتقى سمو الأمير فيصل بن مشعل ، بأهالي مركز الهلالية ، الذين رحبوا به ، مبدين سعادتهم بزيارة سموه لهم وافتتاحه مقر الاحتفالات.

ثم كرم سمو أمير منطقة القصيم رجل الأعمال عبدالله العواد الداعم والمنفذ لإقامة هذا المقر ، كما تسلم سموه درعاً تذكارياً من أهالي مركز الهلالية بهذه المناسبة.