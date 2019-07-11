تعامل قسم الطوارئ بمستشفى تثليث بنجاح مع حالة مصاب في حادث مروري حيث تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة إصابته بكسور متعددة في الترقوة اليمنى والترقوة اليسرى ، وعلى الفور قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية للمصاب تحت التخدير الكامل، تم خلالها تثبيت الكسور بالشرائح المعدنية والمسامير .
وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح وأستعاد المصاب حركته وغادر المستشفى عقب التأكد من تحسن حالته وإنتهاء برامجه العلاجي .
تجدر الاشارة إلى أن مستشفى تثليث يعد المستشفى المرجعي لقطاع تثليث الصحي وقطاع للأمواه وتبلغ سعته السريرية 100 سرير ويقدم خدماته لسكان محافظتي تثليث والأمواه .
تدخل طبي ناجح مع مصاب في حادث مروري
تعامل قسم الطوارئ بمستشفى تثليث بنجاح مع حالة مصاب في حادث مروري حيث تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة إصابته بكسور متعددة في الترقوة اليمنى والترقوة اليسرى ، وعلى الفور قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية للمصاب تحت التخدير الكامل، تم خلالها تثبيت الكسور بالشرائح المعدنية والمسامير .
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