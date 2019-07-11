تدخل طبي ناجح مع مصاب في حادث مروري

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تعامل قسم الطوارئ بمستشفى تثليث بنجاح مع حالة مصاب في حادث مروري حيث تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة إصابته بكسور متعددة في الترقوة اليمنى والترقوة اليسرى ، وعلى الفور قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية للمصاب تحت التخدير الكامل، تم خلالها تثبيت الكسور بالشرائح المعدنية والمسامير .

وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح وأستعاد المصاب حركته وغادر المستشفى عقب التأكد من تحسن حالته وإنتهاء برامجه العلاجي .

تجدر الاشارة إلى أن مستشفى تثليث يعد المستشفى المرجعي لقطاع تثليث الصحي وقطاع للأمواه وتبلغ سعته السريرية 100 سرير ويقدم خدماته لسكان محافظتي تثليث والأمواه .