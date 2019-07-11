وسام البادية بالمندق تحتفل بأفضل زي شعبي للأطفال بحديقة الفراشه

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نظّمت فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة بمحافظة المندق مسابقة أفضل زي شعبي للأطفال على المسرح المفتوح بمقر الفعاليات.

وتأتي هذه المسابقة ضمن برامج وفعاليات مسرح الطفل في فعاليات وسام البادية والتي صاحبها العديد من المسابقات.

وأوضح المشرف على تنظيم الفعاليات الاستاذ عبدالله بن محمد الزهراني أن اللجنة المنظمة راعت شروط مسابقة الزي الشعبي حيث تم تطبيق الية وشروط المسابقة ومنها الزي والحُلي والحناء والغراز والشيله والمنديل وكذلك لبس الجنبيه لدى الأولاد والزي الرسمي واشار الاستاذ عبدالله الى أن المسرح المفتوح يلبي العديد من الجوانب الفنية من خلال الصوت والإضاءة، والتعبير عن مشاعر الانتماء للوطن من خلال الأناشيد والمشاركات الشيقة التي لاقت استحسان الأطفال وذويهم على المسرح، إضافة إلى الجوائز العديدة وتوزيعها على الحضور من الأطفال والمشاركين على خشبة المسرح.

وأبدعت الفتيات الصغيرات بارتداء الزي الشعبي التراثي الذي لاقى استحسان الحضور والحرص على التقاط الصور التذكارية معهم.