محافظ الغاط يبحث مع مركز الجودة إقامة المنتدى الزراعي

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بحث محافظ الغاط منصور بن سعد السديري في مكتبه بالمحافظة يوم الأربعاء مع وفداً من مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات في دبي ضم المستشار الإعلامي للمركز علي اليامي والمستشار الثقافي سلمان الضباح، إقامة منتدى الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة بالمحافظة.

وأكد السديري أن محافظة الغاط تحظي بفرص استثمارية متنوعة اكتسبتها من خلال تنوعها الجغرافي, مشيراً إلى أن قطاع الزراعة يعد من أهم اقتصادياتها، بالإضافة إلى أهمية استغلال المقومات الطبيعية والبيئية في المحافظة، من منتزهات برية متميزة وعالية المستوى، والأماكن التاريخية والتراثية، لإقامة الأنشطة الترفيهية والترويجية والعائلية في نهاية الأسبوع وفترة المواسم.

وحث السديري على أهمية إقامة الفعاليات الثقافية والترفيهية المصاحبة لأعمال المنتدى لما يمثله قطاع الترفيه والسياحة من أهمية كبرى لدعم الاقتصاد المحلي، باعتباره أصبح حاجة أساسية لتحسين نمط الحياة للجميع تماشياً مع برنامج جودة الحياة.

ودعا السديري رجال الأعمال والمستثمرين والمزارعين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستطرح في المنتدى لتحريك عجلة التنمية المستدامة في المحافظة بما يخدم المحافظة ومواطنيها ويحقق رؤية المملكة 2030 للوصول لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ.