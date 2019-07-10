الذكير: إطلاق ملتقى الشركات الناشئة الجامعية وstart up Saudi في سبتمبر المقبل

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اكد نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لريادة الأعمال عصام بن صالح الذكير ان قطاع الاعمال يشهد الكثير من التحديات، التي تواجه رواد ورائدات الاعمال في كل مكان مشيرا الى ان المملكة تشهد ازدهارا على مستويات عدة من اجل العمل على تحديث وسن تشريعات وأنظمة تستهدف هذه التحديات بهدف تسهيل الإجراءات وتمهيد الطريق امام قطاع الاعمال الشاب ليقوم بأدواره.

وقال الذكير خلال اللقاء الدوري لــ “رواد الأعمال” الذي نظمته غرفة الشرقية مساء الأربعاء 10 يوليو 2019 ضمن أنشطة وبرامج مجلس شباب الاعمال بمقر الغرفة الرئيس، بان المملكة تشهد ورش عمل على مستوى عالي يبدأ من القيادة الرشيدة –حفظها الله- تهدف الى تبسيط الإجراءات وتطعيمها بأخرى تدعم رواد ورائدات الاعمال، لافتا الى ان التغيير لن يحصل بسرعه ولكن هناك خطوات جادة واصلاحات نفذت وشكلت فرقا كبيرا لدى شباب وشابات الاعمال، ومبينا بان جميع السلبيات التي عاشها قطاع الاعمال الشاب خلال العقد الماضي سيتم تجاوزها في المستقبل القريب، حيث تعقد الجهات الرسمية حاليا العديد من المراجعات والمتابعة لجميع الإجراءات السابقة ولعل الخطوات المتسارعة في اتخاذ القرار نحو التجديد ظاهرة للجميع.

وقال الذكير خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد بن محمد البوعلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس شباب الاعمال عبدالله بن فيصل البريكان بان قطاعات مختلفة سوف تنهض وتقدم منتجات وانشطة وبرامج تواكب رؤية المملكة 2030، مبينا بان التنوع في مصادر الدخل هو هدف رئيسي للملكة وقد شهدنا خلال السنتين الماضيتين قطاعات قدمت الكثير من الأنشطة والبرامج النوعية وشكلت نقطة تحول في الاقتصاد الوطني.

وحول مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لشباب وشابات الاعمال في المنطقة الشرقية أوضح الذكير بان الكثير من رواد الاعمال سجلوا نجاحات مختلفة في أنشطة عديدة، وهذا راجع الى رائد الاعمال نفسه، الذي يهتم بتطوير قدراته وتحديث معلوماته، والتواصل الجيد مع جهات الدعم، والجهات المتخصصة، حتى يستطيع ان تكون مدخلات اعماله سليمة ومن ثم تكون منتجاته او مخرجات عمله مميزة، وبذلك يكون مشروعه ناجح ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مضيفا بان “منشات” قدمت الدعم لجميع شباب وشابات الاعمال في المملكة، وبالنسبة لأوجهالدعم التي تقدمها “منشات” للمنطقة الشرقية اطلقنا بداية العام الجاري ملتقى بيبان الذي يهدف الى تمكين رواد ورائدات الاعمال لبدء نشاطهم التجاري، كما اطلقت الهيئة الأسبوع الماضي اول مجمع لريادة اعمال في المملكة، يحوي مركز ابتكار للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات احتضنته مدينة الخبر، حيث يهدف الى إيجاد شركات ناشئة نوعية في مجال الصناعة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وخلال الفترة القليلة القادمة سيتم اطلاق ملتقى الشركات الناشئة الجامعية في كل مناطق المملكة وكذلك ملتقى الشركات الناشئة start up Saudi وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفي الختام كرم رئيس مجلس شباب الاعمال في الغرفة عبدالله بن فيصل البريكان ، ضيف اللقاء نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لريادة الأعمال عصام بن صالح الذكير بدرع تذكاري.