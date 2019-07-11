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وفاة الفنان السعودي تومي عمران واسرته تكشف سبب دفنه سرا

وفاة الفنان السعودي تومي عمران واسرته تكشف سبب دفنه سرا
http://almnatiq.net/?p=749957
المناطق - متابعات
كشف حساب الفنان السعودي تومي عمران على “تويتر” وفاته بشكل مفاجئ الشهر الماضي.

وأوضحت شقيقة تومي لموقع مجلة “سيدتي”، أن شقيقها الذي توفي عن عمر (36 عاماً)، كان يقضي إجازته معها في مدينة الخبر قبل أن يسقط فجأة مغشياً عليه، إذ كان يعاني من ورم في الدماغ ولم يكن يعرف بذلك الأمر أي فرد من عائلته.

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وأضافت أنه دخل في غيبوبة لمدة شهرين، وتوفي يوم 12 يونيو الماضي ودفن في اليوم التالي، مشيرة إلى أنهم كانوا في حالة يرثى لها بعد وفاته لذلك لم يفكروا في إعلان نبأ وفاته في حينه.

وكان تومي قد ولد في ولاية كاليفورنيا الأميركية من أب سعودي وأم تركية وعاش حياته في فرنسا، وكانت زيارته الأولى للمملكة وهو في عمر 15 عاماً للحصول على بطاقة تعريف شخصية.

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