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“الحرس الملكي” يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي

“الحرس الملكي” يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي
http://almnatiq.net/?p=749984
المناطق - واس

وقعت رئاسة الحرس الملكي أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، بحضور معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، ومعالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، للتعاون في الجانب الطبي والصحي.
يأتي ذلك تجسيداً للنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة على جميع الأصعدة والمستويات، وتحقيقاً لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، وإكمالاً للرسالة التعليمية والتدريبية بالحرس الملكي بما يواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتشمل المذكرة برنامج المستجيب الأساسي “الإسعافات الأولية”، وإقامة المحاضرات التوعوية لمنسوبي الحرس الملكي في كل من المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، إلى جانب تقديم الدورات الطبية المتخصصة لمنسوبي الحرس الملكي من الصحيين، ومشاركة الصحيين من الحرس الملكي مع الفرق الميدانية للهلال الأحمر السعودي والتعامل مع الحالات الحرجة ميدانياً واكتساب الخبرات.
بعد ذلك التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

 

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