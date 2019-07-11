احدث الأخبار

وزارة الحج والعمرة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الإحصاء وتدشن وحدة المعلومات و الإحصاء
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذر من مستحضر تجميلي يحتوي على نسبة عالية من “الأنتيمون”
أبرز المواد
 “الحرس الملكي” يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي
أبرز المواد
 الصحة: تجهيز أسطول طبي ميداني في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة و 140 مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1440هـ
أبرز المواد
 المملكة تدعو المجتمع الدولي لإتخاذ موقف حازم تجاه برنامج إيران النووي في ظل تهديداتها وسلوكها في المنطقة والعالم
أبرز المواد
 وفاة الفنان السعودي تومي عمران واسرته تكشف سبب دفنه سرا
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير سجون المنطقة
أبرز المواد
 أمير عسير يلتقي رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة
أبرز المواد
 جامعة القصيم تقبل 14,800 طالبا وطالبة في مختلف التخصصات للعام المقبل
أبرز المواد
 المهندس الحمادي: تطورات مذهلة تشهدها التقنية وضعف الصيانة أبرز تحدياتها
المنطقة الشرقية
 الذكير: إطلاق ملتقى الشركات الناشئة الجامعية وstart up Saudi في سبتمبر المقبل
المنطقة الشرقية
وزارة الحج والعمرة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الإحصاء وتدشن وحدة المعلومات و الإحصاء

وزارة الحج والعمرة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الإحصاء وتدشن وحدة المعلومات و الإحصاء

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تحذر من مستحضر تجميلي يحتوي على نسبة عالية من “الأنتيمون”

“الغذاء والدواء” تحذر من مستحضر تجميلي يحتوي على نسبة عالية من “الأنتيمون”

أبرز المواد
“الحرس الملكي” يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي

“الحرس الملكي” يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي

أبرز المواد
الصحة: تجهيز أسطول طبي ميداني في المشاعر المقدسة

الصحة: تجهيز أسطول طبي ميداني في المشاعر المقدسة

أبرز المواد

وزارة الحج والعمرة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الإحصاء وتدشن وحدة المعلومات و الإحصاء

وزارة الحج والعمرة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الإحصاء وتدشن وحدة المعلومات و الإحصاء
http://almnatiq.net/?p=749993
المناطق - واس

وقعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء في إطار التعاون المثمر والبناء في تبادل البيانات وتكاملها آليا بين الوزارة والهيئة.
ووقع المذكرة من جانب الوزارة معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومن جانب الهيئة معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في تبادل البيانات والمعلومات والتقارير والإحصاءات، وتنسيق الدراسات والبحوث ذات الصلة بالحج والعمرة والتنبؤ بالأزمات، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعارف بين الطرفين فيما يخص منظومة الحج والعمرة والأمور التي تؤدي إلى تطوير هذه المنظومة، وتقديم تجربة مبتكرة إعلاميا في كل ما يخص الحج والعمرة، والتنسيق لدورات وبرامج تدريبية وتنظيم ورش العمل، والاستفادة من الهيئة العامة للإحصاء، وتقديم تقارير مفصلة والاستفادة من التصانيف الإحصائية والمعايير المعتمدة في الهيئة وتطبيقها.
عقب ذلك أُعلن عن تدشين وحدة المعلومات و الإحصاء بوزارة الحج والعمرة والتي تختص بتوثيق وتقديم ومعالجة جميع المعلومات والأرقام المتعلقة بمجالات الحج والعمرة.

روابط ذات صلة

“الغذاء والدواء” تحذر من مستحضر تجميلي يحتوي على نسبة عالية من “الأنتيمون”

“الغذاء والدواء” تحذر من مستحضر تجميلي يحتوي على نسبة عالية من “الأنتيمون”
“الحرس الملكي” يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي

“الحرس الملكي” يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي
الصحة: تجهيز أسطول طبي ميداني في المشاعر المقدسة

الصحة: تجهيز أسطول طبي ميداني في المشاعر المقدسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*