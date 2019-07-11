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وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية جمهورية بوروندي

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وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية جمهورية بوروندي

وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية جمهورية بوروندي
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المناطق - واس

عقد معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في فرع وزارة الخارجية بجدة اجتماعاً مع معالي وزير خارجية جمهورية بوروندي إيزيكيال نيبيجيرا، تناول العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
بعد ذلك جرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية بوروندي.
وعقب توقيع الاتفاقية أدلى معالي وزير الخارجية العساف، بتصريحٍ صحفي أبدى خلاله سعادته بلقاء معالي وزير الخارجية بجمهورية بوروندي.وقال معاليه: كان اللقاء مع وزير الخارجية البوروندي مثمراً وناجحاً، وتحدثنا عن العلاقات بين المملكة وجمهورية بوروندي، وتطرقنا لجميع أوجه العلاقات بين البلدين السياسية والاقتصادية، وأكدنا أهمية العلاقات بين المملكة وبوروندي، وكذلك بين الدول الإفريقية والمملكة العربية السعودية.
وأضاف العساف: نتطلع للقاء أو القمة التي ستُعقد بعد فترة قصيرة بين المملكة والدول الإفريقية، آملاً معاليه أن تكون هذه الزيارة بداية قوية للعلاقات بين المملكة وبوروندي والدول الإفريقية، واستمرارية التنسيق والتعاون بين البلدين في جميع الجوانب.
من جانبه عبّر معالي وزير خارجية جمهورية بوروندي عن سروره بزيارة المملكة، مشيراً إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وكيفية تطويرها، وأن هناك فرصاً واعدة بين البلدين، وآفاقاً للتعاون، وتنمية العلاقات في شتى المجالات.
حضر الاجتماع ومراسم توقيع الاتفاقية، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبد الكريم القين.

 

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