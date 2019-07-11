نائب أمير مكة يناقش آلية تنسيق العمل التطوعي في موسم الحج

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رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المبادرات الشبابية بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة حضره عددٌ من مسؤولي الجهات؛ لمناقشة تنسيق العمل التطوعي في موسم حج العام الحالي.

واستعرض الاجتماع خطط العمل التطوعي المزمع تنفيذها خلال موسم حج هذا العام ، إذ قدّمت وزارة الحج والعمرة خطتها التطوعية والتي يتخللها تنفيذ عدة مبادرات من بينها “كُن عوناً” والهادفة للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن ، ومبادرة “صديق الحاج والمعتمر” وتهدف لتعزيز خدمة الحاج والمعتمر وخلق روح المنافسة في الخدمة التطوعية وحسن الضيافة في نفوس أبناء المملكة ، أيضاً مبادرة “اشتاقت لكم مكة” والتي تُعنى بالترحيب بضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج ، كذلك مبادرة ” نحبك يا ضيف الرحمن ” وتركز على تنفيذ برامج مميزة لاستقبال الحجيج ، وبحسب العرض فإن عدد المتطوعين في وزارة الحج والعمرة الذين يقدمون الخدمة لضيوف الرحمن يزيد عن 3 آلاف متطوع ومتطوعة.

وقدّمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نبذة عن ندوة ” العمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن” والتي عُقدت في جدة مؤخراً بمشاركة 14 جهة حكومية وجرى خلالها مناقشة الدوافع والأسباب لممارسة العمل التطوع خلال موسمي الحج والعمرة وأثر المتطوعين في نقل تجربة التطوع وما تحمله من تحديات، وتأثير البعد التاريخي في التطوع الموسمي إيماناً منها بالدور التكاملي مع الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن في تحقيق رؤية المملكة 2030 والوصول إلى مليون متطوع ، وكذلك مستهدفات برنامج التحول الوطني لتشجيع العمل التطوعي .

ثمّ استعرض الدفاع المدني

خطة التطوع لموسم حج العام الحالي والتي سينفذها 1315 متطوع ومتطوعة يشاركون في عدة مهام من بينها الإنقاذ والسلامة والإسعاف والإطفاء، فيما سيتمّ تنفيذ خمس مبادرات هي ” تطوعي عبادة” ، ” وقاية ” والتي تركز على جوانب السلامة والوقاية ، كذلك ” صحتك تهمني ” وتُعنى بالرعاية الصحية، وبرنامج ” روافد ” ويقدم خدمات التثقيف الصحي ، إضافة إلى ” الإشراف الوقائي ” والذي يؤهل المتطوعين للعمل في شبكات الإطفاء بمخيمات الحجيج.

وقدّمت وزارة الصحة نبذة عن خطتها والتي ينفذها 1000 متطوع ومتطوعة بهدف تحسين الحالة الصحية لضيوف بيت الله الحرام عن طريق تقديم خدمات التوعية و الرعاية الصحية و إجراء الأبحاث العلمية ، أيضاً الهلال الأحمر السعودي والذي يتولى تنفيذ خطته التطوعية 550 متطوعاً من الجنسين مهمتهم المساعدة في عمليات الاخلاء والايواء و تقديم الخدمات الاجتماعية