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جمعية الثقافة بتبوك تنظم ورشة تدريبية في الخطابة والإلقاء للأطفال

جمعية الثقافة بتبوك تنظم ورشة تدريبية في الخطابة والإلقاء للأطفال

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جمعية الثقافة بتبوك تنظم ورشة تدريبية في الخطابة والإلقاء للأطفال

جمعية الثقافة بتبوك تنظم ورشة تدريبية في الخطابة والإلقاء للأطفال
http://almnatiq.net/?p=750038
تبوك - منى الريس
تنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ممثلة باللجنة الثقافية بعد غدٍ ورشة تدريبية في فن الخطابة والإلقاء المخصصة للأطفال تحت عنوان “الخطيب الصغير” والتي تستمر لمدة يومين وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان بتبوك.
وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي أن الورشة التدريبية التي ينفذها فريق متخصص من نادي التوستماسترز النسائي للخطابة بتبوك تأتي في إطار الاهتمام بتطوير وتنمية مواهب الأطفال وإكسابهم المهارات المختلفة في مجال الإلقاء والخطابة والمسرح.
من جهتها أكدت عضو مؤسس البرنامج الثقافي بجمعية الثقافة والفنون مؤسسة نادي التوستماسترز النسائي بتبوك مها الماضي أن الورشة التدريبية التي يقيمها النادي لأول مرة والتي ستتناول تعريف الأطفال بألوان مختلفة من النصوص والفرق بينها وتدريبهم على طرق أدائها منها الخطب والمناظرات والحواريات والنصوص المسرحية القصيرة إضافة إلى نصوص الشعر النبطي والشعر الفصيح كما سيتم خلال الورشة التدريبية التعرف على أنواع الالقاء ولغة الجسد، وأسس الحوار وكيفية التغلب على الخوف أمام الجمهور ومهارات مهمة في الالقاء، وتطبيقات عملية في الالقاء والخطابة.

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