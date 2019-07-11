صحة تبوك تقيم ملتقى توعوي عن التصلب اللويحي للتعايش معه

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نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الرعاية الصيدلانية صباح اليوم الخميس بقاعة التدريب والمؤتمرات ملتقى تثقيفي تدريبي توعوي للمصابين بمرض التصلب اللويحي وذلك بمشاركة ذويهم لتثقيفهم ومساعدة المصابين بالتكيف والتعايش مع المرض وعلاجه وذلك بحضور نخبة من الاطباء والمحاضرين ومرضى سابقين و اشتمل الملتقى على اقامة معرضا مصاحب اشتمل على اجنحة توعوية ومنشورات وعرض برامج علمية واستشارات طبية يتم الاجابة عليها من قبل اطباء متخصصين كذلك استشارات نفسية .

من جهته اكد الدكتور موسى مجلي استشاري امراض الجهاز العصبي ورئيس قسم الاعصاب بمستشفى حراء بمكة المكرمة ان مرض التصلب اللويحي قبل عشر سنوات يصيب خمس اشخاص لكل 100 الف اما الان مع اختلاف البيئة ونمط الحياة اصبح اكثر شيوعا حيث يصيب ما يقارب من 30 الى 40 حالة لكل 100 الف .

واشار الدكتور مجلي ان علاج التصلب اللويحي كان يعتمد على ثلاث ادوية طبية سابقا حتى اصبح الان يعتمد على عشرة ادوية مختلفة عالية الفعالية في الحفاض بمنع المرض من تدهور الحالة الصحية للمريض .

وبين الدكتور مجلي ان التصلب اللويحي لا يأثر على حياة الانسان كالأمراض الاخرى مثل القلب والجلطات الدماغية بل هو عبارة عن مرض مناعي التهابي بالمخ فقط وبالتالي يجب التعايش معه .

كما تناول الدكتور عبدالعزيز عودة البلوي استاذ مساعد العلاج الطبيعي لأمراض الاعصاب ووكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية للتطوير والجودة بجامعة تبوك عن دور العلاج الطبيعي والذي اشار فيه ان العلاج الطبيعي مهم بأعاده اللياقة البدنية والحركية للجسم موضحا ان العلاج الطبيعي له عدة اهداف وذلك لمساعدة المريض على الاستقلالية بالقيام بأنشطته البدنية والمحافظة على العضلات ومرونة للعضلات منوه بان الدراسات العلمية اثبت ان المشي والتمارين العلاجية لها دور في تحسن مرضى التصلب اللويحي

كما تطرق الاخصائي النفسي د/ يحيى محمد فقيهي من الخدمات الطبية للقوات المسلحة الشمالية الغربية عن التصلب اللويحي من الناحية النفسية والذي اشار فيها بانه مرض انتكاسي طويل الامد حيث يعاني المريض من الاكتئاب في عدة محاور كالاكتئاب التفاعلي نتيجة تفاعل او دخول المرض للمريض مما يشكل له عب في حياته كذلك الاكتئاب العضوي والذي يؤدي الى اختلالات في دماغ المريض .

موكدا ان الاكتئاب من الامراض النفسية الاكثر شيوعا لمرضى التصلب اللويحي ويمكن علاجه بعدة طرق السبيتي او العلاج النفسي.