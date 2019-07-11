وثقها بالفيديو والصور .. مواطن يطالب بمعالجة التشققات على الطريق العام بوادي الدواسر

وادي الدواسر - فالح الدوسري

وثق مواطن بالفيديو والصور انتشار التشققات على اماكن متفرقة بالطريق العام بمحافظة وادي الدواسر .

وطالب المواطن بلدية محافظة وادي الدواسر بمراجعة حال الطريق العام خاصة بالقرب من المستشفى العسكري بالمحافظة حيث توجد تشققات تتسبب في اعاقة سير المركبات.

كما وثق المواطن انتشار تشققات أخرى على طريق دلة لتعليم قيادة السيارات بصناعية الشرافاء.

وطالب الجهات المسؤولية بضرورة النظر الى حال الطريق العام وسرعة معالجته خاصة وانه يمر به يوميا عدد من المسافرين وينظرون الى حاله ، الذي يعكس صورة غير مشرفة عن محافظة وادي الدواسر.