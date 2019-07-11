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الجمارك السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية ابتداءً من 23 أغسطس القادم

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الجمارك السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية ابتداءً من 23 أغسطس القادم

الجمارك السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية ابتداءً من 23 أغسطس القادم
http://almnatiq.net/?p=750060
المناطق - واس

أوضحت الجمارك السعودية أنه سيمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية صالحة ومفعلة عليها، وذلك ابتداءً من تاريخ 23 أغسطس القادم، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الخاصة بالأختام الضريبية والشروط والضوابط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل بناء عليها.
وستُسهم الجمارك عبر منافذها الجمركية في تحقيق أهداف الأختام الضريبية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة ‎العامة للزكاة والدخل التي تُعد أحد أهم شركاء الجمارك في العمل الجمركي.
ويُساعد تطبيق الأختام الضريبية على تعزيز فرض الضوابط الرقابية على تحصيل ضريبة السلع الانتقائية المحددة التي ‏يتم استيرادها إلى المملكة وتعزيز القدرة أيضًا على التحقق من سلامة دخول السلع الانتقائية إلى المملكة بطريقة نظامية مشروعة بما يضمن قيام المملكة بالتحقق ‏من تحصيل جميع الضرائب والرسوم المستحقة على هذا النوع من السلع، إضافة إلى تعزيز قدرة الجهات ذات العلاقة على تحليل ومراجعة ‏السلع المستوردة بهدف تحديد التجارة غير المشروعة لتلك المنتجات، وبخاصة منتجات التبغ وذلك للحد منها وتقليصها ‏إلى أكبر قدر ممكن.
كما أن تطبيق هذا النظام يضمن تحقيق معايير الالتزام المنصوص عليها في إطار ‎اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (‏FCTC‏) من خلال القدرة على ‏تتبع منتجات التبغ المستوفية لتلك المعايير‎.‎
ويُعد الختم الضريبي علامة مميزة تأتي في شكل ملصق مادي أو ختم رقمي يحتوي على بيانات مشفرة، توضع على السلع الانتقائية المحددة ويتم ‏تفعيله بطريقة إلكترونية، ويتم طلبه وطباعته ومتابعته من خلال برنامج تتبُع يُلزِم منتجي ومستوردي السلع الانتقائية المحددة الالتزام بالمعايير الخاصة بالختم ‏والنظام وذلك للسماح لهم‎ ‎باستيراد وطرح تلك السلع للاستهلاك.
وفي هذا الصدد دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقعها الإلكتروني مستوردي منتجات السجائر للتقدم بطلب الحصول على الأختام الضريبية من خلال موقع الهيئة في شهر مايو الموافق لعام 2019 م.
يُذكر أن تطبيق نظام الأختام الضريبية يأتي في إطار الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية التي تشمل المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية في المملكة.

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