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جامعة القصيم تختتم دورة الأسبوع الأول من دورات تطوير المعلمين والمعلمات

جامعة القصيم تختتم دورة الأسبوع الأول من دورات تطوير المعلمين والمعلمات
http://almnatiq.net/?p=750079
المناطق - بريدة

اختتمت جامعة القصيم، أمس الأربعاء، الدورة التدريبية الأولى للأسبوع الأول من برامج تطوير المعلمين والمعلمات التي تقيمها الجامعة بمقر كلية التربية، على مدى شهر كامل خلال فترة التدريب الصيفي، وذلك بهدف إكساب المشاركين المهارات والمعارف والإمكانيات لتطبيق استراتيجيات التعلم المتمركز حول الطالب في التدريس، وجعل الطالب محوراً للعملية التعليمية؛ لتعميق المعرفة لديه وتنمية اتجاهات إيجابية نحو المادة التعليمية، وتنمية مهارات التفكير المختلفة، حيث سجل بالدورات أكثر من 100 متدرب ومتدربة.

وتناولت الدورة التي قدمها الدكتور سلطان المحيميد عنوان “التعليم المتمركز حول المتعلم”، وشارك فيها 17 متدربا، وناقشت عددا من الموضوعات منها: مفهوم التعلم المتمركز حول الطالب في التدريس، ومقارنته بالتعليم التقليدي، وكذلك ناقشت علاقة التعلم المتمركز حول الطالب ببعض نظريات التعلم، ومكونات العملية التعليمية، بالإضافة إلى دور المعلم والطالب في ضوء التعلم المتمركز حول الطالب وخصائصه.

كما تطرقت الدورة إلى أهم التحديات التي تواجه المعلمين في التعلم المتمركز حول الطالب وسبل التغلب عليها، والدماغ البشري، مقياس الهيمنة الدماغية أو شقي الدماغ، واستراتيجيات التعلم المتمركز حول الطالب في التدريس، وتصميم درس نموذجي في ضوء هذه الاستراتيجيات، وكذلك خطوات تحويل وحدة أو موضوع إلى التعلم المتمركز حول الطالب، والتخطيط لهذا النشاط، والتقويم في التعلم المتمركز حول الطالب.

وتستكمل هذه الدورات التدريبية مع بداية الأسبوع القادم بمقر الكلية، وتستمر حتى ‪28/11‬/1440هـ، لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية، والفترات الهادئة وفترة العودة، فيما يحقق النمو المهني للمعلمين والمعلمات، ودعماً لتوجهات وزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ولتحقيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وشرائحه المتنوعة خاصة المعلمين والمعلمات.  

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