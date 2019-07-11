احدث الأخبار

نجاة آمر العمليات الخاصة بالجيش الليبي وقيادات عسكرية خلال تفجير انتحاري في بنغازي
أبرز المواد
 إلزام جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني خلال 14 شهراً
أبرز المواد
 المبعوث الأمريكي: لا نملك عصا سحرية لحل القضية الفلسطينية
أبرز المواد
 قدرة النسائية بعنيزة توقع مذكرة تفاهم مع مركز الجودة بدبي
أبرز المواد
 مدير تعليم الشمالية يتفقد إدارة الموهوبين ويوجه بإطلاق مبادرة 70 لرعاية الموهوببن والموهوبات
أبرز المواد
 “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 3.9 مليار ريال
أبرز المواد
 “الأرصاد” تُعلن الملامح المناخية لموسم حج 1440هجريًا
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يستقبل السفير الإمارتي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: انطلاق دورة الرقابة والتأكد من صلاحية وجودة الأسماك
المنطقة الشرقية
 جامعة القصيم تختتم دورة الأسبوع الأول من دورات تطوير المعلمين والمعلمات
منطقة القصيم
 الكشافة تتولى عملية تفويج حجاج المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية
منطقة الرياض
 أمير منطقة الحدود الشمالية يقلد العميد العنزي رتبته الجديدة
أبرز المواد
نجاة آمر العمليات الخاصة بالجيش الليبي وقيادات عسكرية خلال تفجير انتحاري في بنغازي

نجاة آمر العمليات الخاصة بالجيش الليبي وقيادات عسكرية خلال تفجير انتحاري في بنغازي

أبرز المواد
إلزام جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني خلال 14 شهراً

إلزام جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني خلال 14 شهراً

أبرز المواد
المبعوث الأمريكي: لا نملك عصا سحرية لحل القضية الفلسطينية

المبعوث الأمريكي: لا نملك عصا سحرية لحل القضية الفلسطينية

أبرز المواد
قدرة النسائية بعنيزة توقع مذكرة تفاهم مع مركز الجودة بدبي

قدرة النسائية بعنيزة توقع مذكرة تفاهم مع مركز الجودة بدبي

أبرز المواد

أمير منطقة حائل يستقبل السفير الإمارتي

أمير منطقة حائل يستقبل السفير الإمارتي
http://almnatiq.net/?p=750082
المناطق_حائل
    التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بقصر أجا اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.
   وفي بداية اللقاء رحب الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز بالسفير والوفد المرافق له في زيارته للمنطقة مؤكداً سموه عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
   وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
   وفي ختام اللقاء قدم أمير منطقة حائل للسفير الإماراتي إهداء بهذه المناسبة.

روابط ذات صلة

نجاة آمر العمليات الخاصة بالجيش الليبي وقيادات عسكرية خلال تفجير انتحاري في بنغازي

نجاة آمر العمليات الخاصة بالجيش الليبي وقيادات عسكرية خلال تفجير انتحاري في بنغازي
إلزام جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني خلال 14 شهراً

إلزام جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني خلال 14 شهراً
المبعوث الأمريكي: لا نملك عصا سحرية لحل القضية الفلسطينية

المبعوث الأمريكي: لا نملك عصا سحرية لحل القضية الفلسطينية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*