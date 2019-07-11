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“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 3.9 مليار ريال

“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 3.9 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=750092
المناطق_الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 62.66 نقطة ليقفل عند مستوى 8968.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 108 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخليجية العامة, بوبا العربية, معادن, كهرباء السعودية, والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العربي, الحكير, أنابيب السعودية, أنابيب, ووفرة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.99%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي، دار الأركان, كيان السعودية, والرياض هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، منخفضًا 42.31 نقطة ليقفل عند مستوى 3831.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.4 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 888 صفقة.

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