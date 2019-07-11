شاهد .. قصة جلسة عائلية تجمع 40 رجلاً وتترأسها سيدة أسبوعياً بالقصيم

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمواطنة مسنة دأبت على جمع أبنائها وأحفادها أسبوعياً لتلاوة القرآن .

واعتادت نورة المشيقح، المعروفة بـ ”أم عبدالرحمن“، على جمع أبنائها وأحفادها في الصالة كل يوم جمعة، في جلسة للاستماع لتلاواتهم للقرآن الكريم الذي يحفظ غالبيتهم آياته عن ظهر قلب .

وتظهر في الفيديو المواطنة وهي تجلس في صدر صالة كبيرة متوسطةً عددًا من الرجال المنصتين، بينما يقوم أحدهم بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ووفقًا لأفراد من عائلة أم عبدالرحمن، تقوم المُسنّة حاليًا ببناء مسجد كبير على نفقتها في مدينة بريدة بالقصيم.

وتمت مشاهدة الفيديو بشكل كبير، وانهالت تعليقات كثيرة على العائلة تدعو لها، وتحض على نقل التجربة إلى أسر أخرى.

ويقول مقربون من العائلة، إن ”أم عبدالرحمن“ دعت أولادها وأحفادها قبل 12 عامًا، وكان عددهم يومها 40 شخصًا، لتعلم القرآن الكريم وحفظه، وبلغ عدد من حفظوه حتى الآن 36 شخصًا، فيما يسعى الأربعة الباقون لإتمام الحفظ، بينما ينضم الأحفاد الجدد فور تمكنهم من القراءة بشكل جيد إلى دروس الحفظ.