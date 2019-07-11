هاشتاق “العم أمين في ذمة الله” يصل للترند .. من هو الداعية الذي نعاه السعوديون على تويتر ؟

المناطق_الرياض

نعى سعوديون من مختلف مناطق المملكة، اليوم الخميس، الداعية أمين عبدالجواد، صاحب اللقب الشهير ”العم أمين“ الذي توفي بعد صراع مع المرض.

حالة من الحزن

وقال المشرفون على صفحة العم أمين في موقع ”تويتر“، إن ابن مدينة جدة فارق الحياة صباح اليوم الخميس.

وتدهورت صحة العم أمين في الأيام الأخيرة، وظهر في مقاطع فيديو يطلب الدعاء له ويشكر كل من وقف بجانبه في مرضه .

وأثار الإعلان عن وفاة العم أمين موجة من الحزن، انعكست في سيل التدوينات التي نعى فيها مدونون سعوديون يمثلون مختلف شرائح المجتمع، الداعية عبدالجواد، ويشيدون بمسيرته في الدعوة.

من المدينة لجدة

وترجع أصول العم أمين إلى المدينة المنورة، لكن والده انتقل للعيش في مدينة جدة للعمل، ليصبح الطفل الصغير فيما بعد أحد معالم مدينة جدة .

ويحمل العم أمين شهادة ”دبلوم تجارة“، يتطلب الحصول عليها الدراسة لمدة ثلاث سنوات بعد الثانوية، وعمل موظفًا في وزارة الدفاع، قبل أن يتركها ويتفرغ للصيد البحري ويصبح من أشهر صيادي جدة.

وتتلمذ على يد عدد من الدعاة المعروفين

وقرر الرجل قبل أكثر من 15 عامًا، التفرغ للدعوة الإسلامية، وتتلمذ على يد عدد من الدعاة المعروفين، مثل عبدالله المصلح محمد المنجد، قبل أن يصبح واحدًا من أشهر الدعاة بين الجاليات الفلبينية والسريلانكية، ليسلم العشرات منهم على يديه .

وقادت شهرة العم أمين في الدعوة الإسلامية، وحث الشبان على الاستقامة والابتعاد عن المخدرات والتدخين وغيرها من الظواهر السلبية، إلى تحوله لضيف ومتحدث في القنوات التلفزيونية المحلية؛ ليكتسب مزيدًا من الشهرة.

العم أمين @alam_amin1 السلام عليكم يامتابيعين عم امين عم اليوم الصباح انتقل الى رحمة الله اللهم ارحمه وغفرله وتجاوز عنه

فواز الحارثي ✔@AlharthiFawaz انا لله وانا اليه راجعون ،رحم الله صاحب القلب النقي الطاهر #العم_امين_في_ذمه_الله ،اللهم اغفر ذنبه ،اجعل ما اصابه كفارة عنه يا ارحم الراحمين.