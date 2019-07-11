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مدير تعليم الشمالية يتفقد إدارة الموهوبين ويوجه بإطلاق مبادرة 70 لرعاية الموهوببن والموهوبات

مدير تعليم الشمالية يتفقد إدارة الموهوبين ويوجه بإطلاق مبادرة 70 لرعاية الموهوببن والموهوبات

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مدير تعليم الشمالية يتفقد إدارة الموهوبين ويوجه بإطلاق مبادرة 70 لرعاية الموهوببن والموهوبات

مدير تعليم الشمالية يتفقد إدارة الموهوبين ويوجه بإطلاق مبادرة 70 لرعاية الموهوببن والموهوبات
http://almnatiq.net/?p=750099
المناطق_خالد الضبيبي
تفقد مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية أ-عثمان العثمان اليوم إدارة الموهوبين في المنطقة يرافقه المساعد للشؤون التعليمية عباس العنزي وكان في استقباله مدير إدارة الموهوبين خالد الذايدي وعدد من المشرفين التربويين وأكد العثمان أنه عاتق وزارة التعليم الاهتمام بالخدمات الطلابية المقدمة للموهوبين والاستثمار في قدراتهم، وجعل الاهتمام بهم وظيفة أساسية من وظائف المدرسة وقيمة عليا تقوم عليها في أداء مهامها، والعمل على رعاية وتنمية هذه المواهب سواء كانت في شكل استعدادات كامنة أو تطورت ووصلت لمراحل متقدمة من الابتكار والإبداع. وأوضح العثمان أن حاجات الطلاب الموهوبين مختلفة عن بقية الطلاب، فيجب أن تتجاوز هذه الخدمات برامج التسريع والإثراء التقليدية، وأن تقدم الدعم العلمي والمادي لهم، و وشدد العثمان على أن على إدارة الموهوبين استقطاب المختصين في برامج الموهبة والإبداع، وتأهيل قدرات العاملين في هذا المجال وتزويدهم بكل جديد، والعمل بشكل أكبر وأكثر ديناميكية في برامج الكشف عن الموهوبين في مختلف المراحل التعليمية ، وتدريبهم على بعض المقاييس المستخدمة في هذا المجال مع الاهتمام برفع جرعات التوعية المدرسية والمجتمعية في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، ومساندة الموهوبين في حفظ حقوقهم الفكرية بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة كمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع أو مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو مكاتب الاختراع، وأيضاً إدراج برامج تنمية مهارات التفكير كبرنامج سكامبر أو مهارات حل المشكلات بشكل تطبيقي مهاري يمارس فيه الموهوبين ما تعلموه من خلال مواقف وتجارب تم الإعداد لها مسبقا، وتنظيم المعارض والمسابقات التي تبرز ابتكارات واختراعات هذه المواهب وتسهل لهم الالتقاء بالرعاة والمانحين بما يخدم كافة الأطراف، وفتح المجال للمبادرات التي تختص بالموهبة والإبداع بمختلف أشكالها، وسن التشريعات والأنظمة التي تكفل الوصول للأهداف المنشودة ووجه العثمان بإطلاق مبادرة لرعاية الموهوبين باسم مبادرة 70 لرعاية الطلاب الموهوبين بمايتوفق مع تطلعات القيادة الرشيدة وطموحات أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في الاستثمار في التنمية البشرية وتحقيق والإبداع والإبتكار

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