قدرة النسائية بعنيزة توقع مذكرة تفاهم مع مركز الجودة بدبي

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وقعت جمعية قدرة النسائية الأهلية في محافظة عنيزةً مذكرة تفاهم مع مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات في دبي كونه مركزا متخصصا في تقديم خدمات التدريب والاستشارات في العديد من المجالات التي تهم الجمعية.

ووقع المذكرة كل من رئيسية جمعية قدرة النسائية نهله الجميعة وعضو مجلس الادارة والمستشار الاعلامي للمركز علي اليامي ، بحضور المستشار الثقافي سلمان الضباح وأعضاء مجلس ادارة الجمعية.

وتقضي المذكرة بأن يتعاون مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات في تقديم اسشارات تدريبية وإدارية لجمعية قدرة النسائية وإعداد خطة تدريبية شاملة لجميع كوادر الإدارة داخل الجمعية وفق الهيكل التنظيمي والجدارات الوظيفية مع تقييم الأداء بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الإدارية والقانونية والمجتمعية.

كما تتضمن المذكرة أن يقوم مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات بإعداد خطة تدريبية لعام 2019 وتوفير كادر من الخبراء على أعلى المستويات العلمية لتقديم الدورات والبرامج الخاصة بالجمعية وفق مجموعة من المعايير المعتمدة مع تقديم بعض الدورات التدريبية وورش العمل المجانية كنوع من المساهمة المجتمعية سواء لموظفي “الجمعية ” أو للجهة التي ترشحها الجمعية اضافة لمنتديات مجدولة حسب الخطة الشاملة .

وأعرب المستشار الاعلامي لمركز الجودة الشاملة علي اليامي عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تستمر عاما كاملا قابلا للتجديد لأنها تلبي طموح الجمعية للارتقاء بكوادرها الخيرية وتقدم لها التدريب المحترف الذي يرقى بخبراتهم وأدائهم ويطور من أدواتهم المهنية.

من جهتها بينت رئيسة مجلس إدارة جمعية قدرة نهلة الجميعة إن الجمعية حريصة على دراسة واعتماد معايير جديدة حسب معايير رؤية ٢٠٣٠ التي تحث على تقديم الاعمال النوعيه وفق أسس ومعايير عالمية، من خلال الشراكة مع مؤسسات عالمية وعربية ومحلية والسعي إلى تطبيق النهج العملي الحديث ، وأيضاً تطوير وتطبيق أسس وقواعد ممارسات العمل اليومية في الجمعية والمساهمة في دعم المؤسسات العاملة في جميع المجالات اضافة لتقديم خدمات اجتماعية تتناغم مع رؤية ٢٠٣٠ .