نجاة آمر العمليات الخاصة بالجيش الليبي وقيادات عسكرية خلال تفجير انتحاري في بنغازي

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وقع تفجير إرهابي اليوم بمدينة بنغازى شرق ليبيا نجى منه آمر قوات العمليات الخاصة في الجيش الليبي وعدد من قيادات الجيش الليبي.

وأكد مصدر في غرفة عمليات قوات الصاعقة، في تصريح صحفي، نجاة آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة وقيادات عسكرية، من انفجار استهدف مراسم تشييع جنازة الآمر السابق للقوات الخاصة، اللواء خليفة المسماري، بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي شرق البلاد، دون أن يوضح أسباب الانفجار.

وأوضحت تقارير إعلامية من بنغازي أن السيارة كانت على جانب المقبرة وتم تفجيرها عن بعد خلال تواجد عدد من القيادات العسكرية للجيش الليبيى، وأشارت مصادر من عين المكان أن الانفجار خلّف 3 قتلى وعدداً من الجرحى.

ويعد هذا التفجير هو الأول من نوعه منذ أكثر من عامين في مدينة بنغازي، وهو الأخطر بين التفجيرات التي كانت تستهدف عدداً من قيادات الجيش الليبي في شرقيّ البلاد.