المنتدى العلمي بمهرجان العسل بالباحة يتفتتح اعماله بمحاضرات وورش عمل

المناطق-الباحة

أكد رئيس جمعية النحالين التعاونية بالباحة ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي الثاني عشر الدكتور أحمد بن عبد الله الخازم أن اللقاء العلمي الذي بدأ أمس الاربعاء ويستمر على مدى ثلاث أيام ضمن فعاليات المهرجان، يشارك فيه نخبة من المتحدثين من العلماء المتخصصين في علوم النحل وأبحاثه. وأوضح الدكتور الخازم أن هؤلاء المتخصصين سيقدمون عصارة خبرتهم عبر أوراق عمل تتناول موضوعاتٍ متنوعة وتجارب عالمية حديثة، تضمن تطوير إنتاج العسل وتربية النحل في المملكة، إلى جانب ورش عمل يستعرضون خلالها الوضع الحالي ونتائج المشاريع البحثية التي نفذت في مجال النحل وفي بداية اللقاء قدم الاستاذ محمد الغامدي من الهيئة العامة للغذاء والدواء لعدد من المواضيع منها اللوائح والتشريعات وشروط الاستيراد والتصدير وما يجب ومالا يجب عملة خاصة فيما يتعلق بالادعاءات الغير مثبتة علمياً وبالمعلومات المكتوبة على العبوات

كما قدم الدكتور ابو بكر محمد مدير برنامج منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة بالسعودية محاضرة عن جهود منظمة الفاو في مجال تربية النحل في السعودية

كما اقيم ورشة عمل عن قروض النحل قدمها فريق من صندوق التنمية الزراعية

وقدم الاستاذ حسن بالحارث اختصاصي تربية النحل بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية نبذه عن دور الوزارة في تنمية تربية النحل