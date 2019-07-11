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ترامب: الصين لم تنفّذ وعدها بشراء منتجات زراعية أميركية

ترامب: الصين لم تنفّذ وعدها بشراء منتجات زراعية أميركية
http://almnatiq.net/?p=750130
المناطق_وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، إن الصين لا تنفذ الوعودها التي أطلقتها في ما يتعلق بشراء منتجات من المزارعين الأميركيين، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه أكبر اقتصادين في العالم على حل نزاعهما التجاري

وكتب ترمب على تويتر: «المكسيك تقوم بعمل رائع على الحدود، لكن الصين تخذلنا لأنهم لا يشترون المنتجات الزراعية من مزارعينا والتي قالوا إنهم سيشترونها. يحدونا الأمل بأنهم سيبدأون قريباً»

وعلى الجانب المقابل، عبّرت الصين عن ثقتها بإمكان وضع حد للحرب التجارية مع الولايات المتحدة من خلال «حوار متكافئ»، وذلك في خضم استئناف المحادثات الثنائية عقب لقاء الرئيسين ترمب وشي جينبينغ

وتتبادل بكين وواشنطن منذ العام الماضي فرض الرسوم الجمركية العقابية التي تطاول حالياً ما يصل إلى 360 مليار دولار من مجموع التبادل التجاري السنوي، وتؤثر بشدّة في عدد كبير من الشركات

وكان الرئيسان الصيني والأميركي اتفقا على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في 29 يونيو (حزيران) على معاودة المفاوضات التجارية

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ خلال مؤتمر صحافي دوري اليوم: «يجب أخذ مصادر القلق الرئيسية للصين في الاعتبار وبطريقة ملائمة… أنا على ثقة بأنّه إذا تمكن كل من الطرفين، نتيجة حوار يقام على أساس متكافئ، من إيلاء الاعتبار لقلق الآخر المشروع، فسيكون بمقدورهما يقيناً إيجاد حل للمسألة»

والتقى المفاوضون الأميركيون والصينيون الرئيسيون الثلاثاء في مسعى لاستئناف المفاوضات الرفيعة المستوى بعدما راوحت مكانها منذ مايو (أيار)

وحدّدت بكين ثلاثة شروط قبل توقيع اتفاق محتمل: إلغاء واشنطن للرسوم الجمركية العقابية، خفض مطالب دونالد ترمب إلى مستوى معقول بخصوص الشراء الصيني للمنتجات الأميركية، وأن يكون صوغ نص الاتفاق النهائي أكثر توازناً

ودعا المتحدث الصيني اليوم أيضاً إلى رفع فوري للعقوبات المفروضة على العملاق الصيني للاتصالات هواوي، وذلك بعدما وضعته الولايات المتحدة في مايو (أيار) على لائحتها السوداء بمبرر حماية الأمن القومي

وقال غاو فينغ: «نلاحظ أنّ هواوي وكيانات صينية أخرى لا تزال على اللائحة الأميركية لمراقبة الصادرات… نحضّ الولايات المتحدة على الوفاء فعلاً بالوعود وعلى التوقف فوراً عن استخدام سلطة الدولة لمعاقبة الشركات الصينية»

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