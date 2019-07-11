لأول مرة .. شاهد: نساء في الخبر يتدربن على قيادة الدراجات النارية!

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استعرضت 3 نساء من فريق الدراجات النارية يحملن رخص سير رسمية مهاراتهن في رياضة “ركوب الدراجات النارية” متخذات أحد الطرق الحيوية الممتدة بين مدينتي الخبر والدمام شرق السعودية مسرحها لهن، وذلك بهدف تعود النساء على بدائل للمركبات.

الانتشار في مدن السعودية

وتقول هؤلاء النسوة اللاتي يقمن برحلة غروب جماعية منتظمة في الخبر منذ نحو شهر أن ” حياتهن تغيرت إلى الأفضل وأن هدفهن هو جلب مزيد من الشغوفات بالدراجات النارية إلى فريقهن والانتشار في مدن السعودية”.

تمكين المرأة لركوب الدراجات النارية

وحسب تقرير نشرته نورة النعيمي في ” اندبندنت عربية” تقول إحدى مؤسسات الفريق السعودية دعاء باسم، إن “تشكيل الفريق من مجموعة نساء متعددة الجنسيات واللغات والثقافات ليساند بعضهن بعضاً، مستهدفات تمكين المرأة لركوب الدراجات النارية التشاركية حال تعذر على إحداهن امتلاك دراجة نارية.

وتابعت: بعد قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارات شكلن فريق The Litas Khobar للدراجات النارية، وقبل شهر بالتحديد التقينا بأحد الصديقات السعوديات في مدينة دبي وتعرفنا على the litas وهي مجموعة تتشكل من سائقات الدراجات في الولايات المتحدة الأمريكية وأروبا وتنتشر في 33 دولة، مختصة بدعم قائدات الدرجات النارية وتمكينهن من التدريب.

السماح بركوب الدراجات

وأضافت عضو الفريق الباكستانية رحيله أحمد “السيدات رائعات ونستمع سويا بركوب الدراجات النارية وهذه مبادرة جيدة أن تسمح السلطات السعودية بقيادة النساء للدراجات النارية “.

وقالت السعودية فاطمة البلوشي أنها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية إضافة إلى خوذة واقية وملابس آمنة وجهاز “جي بي اس” لتحديد المواقع والوصول إلى هدفها.