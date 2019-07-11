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محافظ حفر الباطن يؤكد على أهمية العمل الخيري ودوره التنموي

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محافظ حفر الباطن يؤكد على أهمية العمل الخيري ودوره التنموي

محافظ حفر الباطن يؤكد على أهمية العمل الخيري ودوره التنموي
http://almnatiq.net/?p=750135
المناطق_عبدالله السعيدي 
استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ محافظة حفرالباطن بمكتبه بالمحافظة اليوم، رئيس المجلس الشرفية للجنة الطبية الخيرية (معافى) ومدير برنامج عنايتي  عضو الشورى الدكتور عبدالرحمن السويلم
بحضور مدير الشؤون الصحية بحفرالباطن  بالنيابة فيصل مطر العنزي ومدير اللجنة الطبية الخيرية معافى بالمحافظة الدكتور عبدالله  المحيميد  ومسؤولي جمعية عناية
واطلع سموه على  البرامج التي تقدمها اللجنة وخدماتها ودورها في تقديم الرعاية الصحية للمحتاجين من أفراد المجتمع المتمثلة بالعلاج والدواء والتثقيف، قبل أن يدشن سموه حملة مكافحة العمى الناتج عن مرض السكري والتي تقيمها اللجنة بالتعاون مع جمعية عناية الصحية.
وأكد سمو المحافظ على أهمية العمل الخيري ودوره التنموي وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت الاهتمام الكبير بالقطاع الثالث غير الربحي. والذي يتكون من الجمعيات، والهيئات الخيرية، والتعاونية وجعلت هذا القطاع ركيزة في رؤية 2030، واعتمدت عليه في تغيير وتطوير الدولة.

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