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سجون القصيم تطلق سراح 24 مستفيداً ممن شملهم العفو الملكي

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الشباب يدعم صفوفه بشملان النصر.. ويخالص خالد كعبي

الشباب يدعم صفوفه بشملان النصر.. ويخالص خالد كعبي
http://almnatiq.net/?p=750144
المناطق_الرياض

أعلنت إدارة النصر اليوم السبت عن موافقتها على إعارة لاعب خط الوسط راكان الشملان إلى نادي الشباب، وذلك لمدة موسم رياضي واحد.

وفي سياق متصل، وقعت إدارة الشباب مخالصة مالية مع لاعب الفريق خالد كعبي، متمنية له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة.

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