الشباب يدعم صفوفه بشملان النصر.. ويخالص خالد كعبي

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أعلنت إدارة النصر اليوم السبت عن موافقتها على إعارة لاعب خط الوسط راكان الشملان إلى نادي الشباب، وذلك لمدة موسم رياضي واحد.

وفي سياق متصل، وقعت إدارة الشباب مخالصة مالية مع لاعب الفريق خالد كعبي، متمنية له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة.