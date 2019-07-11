بالفيديو: مجهولون يطلقون النار على شاب سوري لاجئ أثناء مداخلة على الهواء في ألمانيا

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أظهر مقطع فيديو لحظة قيام مجهولون بإطلاق النار على شاب سوري لاجئ في مدينة برلين الألمانية أثناء مداخلة على الهواء مباشرةً.

ورصد مقطع الفيديو اطلاق مجهولون النار على الشاب السوري اللاجئ “نزار حجي” في مدينة برلين بألمانيا، وذلك خلال مشاركته في برنامج على الهواء مباشرة وكان قد تحدث عن فساد حكومة بشار الأسد في سوريا.

وظل نزار يصرخ بعد اطلاق النار عليه واصابته، بينما اندهش المذيع الذي كان يتواصل معه على الهواء مباشرةً وظل ينادي عليه، حيث ذكر نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، أن نزار يخضع للعلاج في أحد مستشفيات برلين.