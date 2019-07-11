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الجوازات: بدء تمديد هوية زائر للأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة

الجوازات: بدء تمديد هوية زائر للأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة
http://almnatiq.net/?p=750170
المناطق_الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات، بدء تمديد هوية زائر للأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

وبحسب الجوزات، فإن تمديد هوية الزائرين، سيكون وفقًا للتالي:

أولاً: أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة، الذين انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم، بتاريخ 1439/3/20هـ، عليهم المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 1440/5/4هـ، باتباع الخطوات الموضحة في حسابات الجوازات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي

ثانياً: أبناء الجمهورية اليمنية، المقيمين في المملكة، الذين انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم، قبل أو بعد تاريخ 1439/3/20هــ عليهم المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد وذلك بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق المملكة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال تمديد الزيارة وإصدار هوية زائر لهم، وذلك من تاريخ نهاية مدة صلاحيتها المحددة في الهويات الممنوحة لهم وحتى تاريخ 1440/7/9هـ

وأهابت المديرية العامة للجوازات بالأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية، المقيمين في المملكة، الحاصلين على هوية زائر للمبادرة إلى استكمال إجراءات تمديد صلاحية هوياتهم إنفاذاً للأمر السامي الكريم

وكانت المملكة قد بدأت في تصحيح أوضاع أبناء اليمن الشقيق في المملكة المتواجدين على أرضها بطريقة غير نظامية قبل تاريخ 20/6/1436ه حيث جاء القرار الملكي بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط، ويكون العمل بهذا الإجراء من تاريخ 21/7/1436ه ولازال مستمر بعد تحويل إقامة الزائر إلى إقامة عمل ، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في منح الإقامة النظامية حسب التعليمات المنظمة للأخوة اليمنيين اعتباراً من تاريخ 1438/12/25هـ

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