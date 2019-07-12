احدث الأخبار

“مدن” تعلن السيطرة على حريق بأحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام
أبرز المواد
 إمارة منطقة جازان ترتبط بقناة التكامل الحكومية “تكامل GSB” ..
منطقة جازان
 الشرقية : ضبط تشكيل عصابي من (٢٠) عشرين متهما من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الأثيوبية
أبرز المواد
 الإتفاق يخوض آخر تدريب مسائي قبل السفر لسلوفينيا
الرياضة
 صورتين تحمل قصة تاريخية بينهما 35 عاماً
أبرز المواد
 تويتر يعود للعمل بعد عطل مفاجئ
أبرز المواد
 الشرطة الأمريكية لأسرة المبتعث المفقود: عثرنا على شيء يخصه!
أبرز المواد
 الجوازات: بدء تمديد هوية زائر للأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة
أبرز المواد
 سجون القصيم تطلق سراح 24 مستفيداً ممن شملهم العفو الملكي
أبرز المواد
 بالفيديو: مجهولون يطلقون النار على شاب سوري لاجئ أثناء مداخلة على الهواء في ألمانيا
أبرز المواد
 الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تعلن نتائج الدفعة الثانية لقبول البكالوريوس والدبلوم
أبرز المواد
“مدن” تعلن السيطرة على حريق بأحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام

“مدن” تعلن السيطرة على حريق بأحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام

أبرز المواد
إمارة منطقة جازان ترتبط بقناة التكامل الحكومية “تكامل GSB” ..

إمارة منطقة جازان ترتبط بقناة التكامل الحكومية “تكامل GSB” ..

منطقة جازان
الشرقية : ضبط تشكيل عصابي من (٢٠) عشرين متهما من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الأثيوبية

الشرقية : ضبط تشكيل عصابي من (٢٠) عشرين متهما من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الأثيوبية

أبرز المواد
الإتفاق يخوض آخر تدريب مسائي قبل السفر لسلوفينيا

الإتفاق يخوض آخر تدريب مسائي قبل السفر لسلوفينيا

الرياضة

تويتر يعود للعمل بعد عطل مفاجئ

تويتر يعود للعمل بعد عطل مفاجئ
http://almnatiq.net/?p=750177
المناطق - الرياض

عاد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى العمل مجددا بعد عطل مفاجئ أصاب التطبيق في معظم البلدان حول العالم.

وواجه موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عطلا في تحميل الحساب الشخصي أو أي صفحات أخرى على الموقع، حيث اشتكى عدد من المستخدمين في عدد من دول العالم من عدم قدرتهم على التعامل مع الموقع .

وخلال مدة تعطل «تويتر» التي لم تتجاوز الساعة، ظهرت رسالة «something is technically wrong» عند محاولة استخدامه

ورصد موقع «داون ديتيكور» المعني بمراقبة المواقع الإلكترونية أكثر من 50 ألف تقرير بالعطل في أنحاء العالم

وكان إنستجرام وفيس بوك وواتس آب مؤخرًا عانت من مشكلات مماثلة في عدم القدرة على تحميل الصور والفيديوهات ومشكلات بالدخول على الحساب منذ أيام واستمر لساعات طويلة.

 

روابط ذات صلة

“مدن” تعلن السيطرة على حريق بأحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام

“مدن” تعلن السيطرة على حريق بأحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام
الشرقية : ضبط تشكيل عصابي من (٢٠) عشرين متهما من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الأثيوبية

الشرقية : ضبط تشكيل عصابي من (٢٠) عشرين متهما من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الأثيوبية
صورتين تحمل قصة تاريخية بينهما 35 عاماً

صورتين تحمل قصة تاريخية بينهما 35 عاماً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*