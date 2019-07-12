تويتر يعود للعمل بعد عطل مفاجئ

المناطق - الرياض

عاد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى العمل مجددا بعد عطل مفاجئ أصاب التطبيق في معظم البلدان حول العالم.

وواجه موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عطلا في تحميل الحساب الشخصي أو أي صفحات أخرى على الموقع، حيث اشتكى عدد من المستخدمين في عدد من دول العالم من عدم قدرتهم على التعامل مع الموقع .

وخلال مدة تعطل «تويتر» التي لم تتجاوز الساعة، ظهرت رسالة «something is technically wrong» عند محاولة استخدامه

ورصد موقع «داون ديتيكور» المعني بمراقبة المواقع الإلكترونية أكثر من 50 ألف تقرير بالعطل في أنحاء العالم



وكان إنستجرام وفيس بوك وواتس آب مؤخرًا عانت من مشكلات مماثلة في عدم القدرة على تحميل الصور والفيديوهات ومشكلات بالدخول على الحساب منذ أيام واستمر لساعات طويلة.