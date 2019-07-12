صورتين تحمل قصة تاريخية بينهما 35 عاماً

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تداول مغردون على تويتر صورة تجمع بين الأميرة ريما بنت بندر ووالدها الأمير بندر بن سلطان بينهما أكثر من 35 عاماً، وعلقوا: الأمير والأميرة في نفس المنصب في نفس المكان، هذه إبنة أعظم سفير وشبل السياسة بندر بن سلطان، تمثلنا، وعبروا عن سعادتهم وثقتهم بالأميرة ريما بنت بندر عبر وسم #ريما_بنت_بندر_تمثلني. تفصيلاً، كتبت المغردة مي الصقير: قصة تاريخية، في صورتين!، فيما غرد موسى الشقيقي: الميزة في الأميرة ريما وقد تكون متفردة فيها عن جيلها هي تشربها للجانب السياسي الدبلوماسي منذ صغرها من خلال والدها وكذلك معرفتها التامة بالولايات المتحدة الأمريكية. أما ناصر الصرامي فكتب: بالامس الفارس بندر بن سلطان قاد العلاقة السعودية بين أمواج متلاطمة في عاصمة القرار العالمي، واليوم ريما بنِت بندر بن سطان ترتقي لأعلى منصب سياسي تصل إليه سيدة من وطني وتأكيد لمشهد السعودية الجديدة #ريما_بنِت_بندر_تمثلني.

وغردت بهاء: ريما بنت بندر تمثلني، ‏امرأة قوية بالعلم والعقل ما شاء الله، أسلوبها منطقي واعٍ مثقف مجتمعي،على قدر عالٍ من المسؤولية ومواجهة تحديات العالم تعمل بالإقناع والتأثير، من أهدافها الارتقاء بالطاقة الإيجابية للمرأة والتمكين الإيجابي.‏ حفظك الله ونفع بك البلاد. أما عبد الرحمن الواهبي فكتب: نفتخر بها كسعوديين وهي سفيره للسعودية العظمى والمجد لها ولا عزاء للحاقدين، ‏فأبوها بندر بن سلطان أمير وسفير وطيار، ‏وجدها سلطان بن عبدالعزيز ‏وجدها الملك فيصل بن عبدالعزيز، ‏فهي على قدر من الثقة ونتمنى لها التوفيق. وغرد عبد الرحمن “: صورة مشرفة لكل سعودي، رحم الله الأمير سعود الفيصل خال سمو الأميرة وأطال الله بعمر سيدي الأمير بندر، فعلاً أكثر من 35 عاماً بين الصورتين.. ‏الأمير والأميرة في نفس المنصب.. في نفس المكان، كان الله في عونها ووفقها ‏موقع حساس ويتطلب الكثير من الشجاعة والذكاء. يذكر أنه الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير، وهي أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ السعودية.