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إمارة منطقة جازان ترتبط بقناة التكامل الحكومية “تكامل GSB” ..

إمارة منطقة جازان ترتبط بقناة التكامل الحكومية “تكامل GSB” ..

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ضمن مشاريع البنية التحتية الوطنية وتكامل الخدمات مع الجهات الحكومية إلكترونياً

إمارة منطقة جازان ترتبط بقناة التكامل الحكومية “تكامل GSB” ..

إمارة منطقة جازان ترتبط بقناة التكامل الحكومية “تكامل GSB” ..
http://almnatiq.net/?p=750193
جازان _ فضة عطيف
انضمت إمارة منطقة جازان إلى الجهات الحكومية المرتبطة بقناة التكامل الحكومية “تكامل GSB” التي أنشأها ويشرف عليها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” كأحد مشاريع البنية التحتية الوطنية، وذلك بعد إنهاء كامل متطلبات الربط.
حيث تم توقيع اتفاقية بين إمارة منطقة جازان وبرنامج ” يسّر ” لتصبح الإمارة ضمن الجهات المرتبطة بالقناة وتمكنها من التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى و الاستفادة من كامل الخدمات الإلكترونية.

وأوضح وكيل إمارة منطقة جازان الأستاذ عبدالله بن صالح المديميغ بأن هذه الاتفاقية تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وسمو نائبه -حفظهما الله- وضمن جهود الإمارة التي تسعى إلى خدمة المستفيدين من أفراد وجهات حكومية وقطاع أعمال، مؤكداً أن الإمارة تعمل على تقديم كافة الخدمات التي تواكب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم بما يتمشى مع توجيهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ، ورؤية المملكة 2030 .

من جانبه اشار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة جازان والمشرف العام على تقنية المعلومات الأستاذ سعد بن عبدالله الفواز  ، إلى أهمية هذه الاتفاقية لكونها تتيح للإمارة التكامل مع الجهات الحكومية عبر ارتباطها بقناة التكامل الحكومية، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي يقدمها برنامج يسر كمركز الاتصال الوطني ” آمر “ونظام مراسلات ” وغيرها من الخدمات الأخرى ، والتي تسهم في رفع جودة العمل واختصار الوقت والجهد ، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط إمارة المنطقة الهادفة إلى الارتقاء وتيسير العمل عبر التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن قناة التكامل الحكومية تعد كياناً يشتمل على أنظمة وسيطة تحتوي بنية متكاملة من الأجهزة والبرامج، وتهدف إلى تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات المخولة لاستخدام تلك البيانات لتقديم خدماتها الحكومية إلكترونياً بشكل دقيق وسريع وآمن، ويهدف برنامج “يسِّر” من خلال إنشاء قناة التكامل الحكومية إلى تفعيل عملية الارتباط وتبادل البيانات الحكومية المشتركة بين جميع الجهات المرتبطة بالقناة، حيث تقدم القناة دوراً هاما ومحورياً في تمكين الأعمال والتقنية لتكامل الجهات الحكومية فيما بينها، وطبيعة الخدمات الحكومية هي الاعتماد والتكامل والترابط بين كثير من الجهات من أجل تنفيذ خدمة حكومية معينة للجميع .

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