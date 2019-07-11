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“مدن” تعلن السيطرة على حريق بأحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام

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“مدن” تعلن السيطرة على حريق بأحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام

“مدن” تعلن السيطرة على حريق بأحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام
http://almnatiq.net/?p=750198
المناطق _ الدمام

أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” اليوم ، السيطرة على حريق نشب في أحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام ، دون وقوع إصابات أو تسجيل حالات اختناق، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني .
وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لـ “مدن” بندر الطعيمي، أنه في تمام الساعة 4:41 عصراً اندلع حريق في مصنع الشركة المتحدة لصناعة الطلاء، مما دفع فرق الأمن الصناعي الخاصة بـ “مدن” للتدخل الفوري وإخلاء جميع العاملين، وإشعار المصانع المجاورة بالإخلاء حرصاً على سلامتهم عقب ملاحظة تصاعد الأدخنة من المصنع المذكور.
وقال : أنه خلال دقيقتين وصلت 3 عربات إطفاء تابعة للدفاع المدني، ليلحقها دعم كاف خلال 15 دقيقة، حيث تم مباشرة الحريق الذي أتى على جميع أرجاء المصنع ومحاصرته لضمان عدم انتقاله إلى أماكن أخرى.
وبين أنه بحلول الساعة 7:15 مساءً تواجدت 11 فرقة من الدفاع المدني منها فرق التدخل للمواد عالية الخطورة، كما تواجدت أيضاً سياراتي إسعاف تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، فيما لم يتم تسجيل حالات إصابات أو اختناقات – ولله الحمد – سواء بين العاملين أو رجال الإطفاء.
وأكد المتحدث الرسمي لـ “مدن” أنه تم إخماد الحريق بشكل كامل، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها داخل المدينة الصناعية الثانية بالدمام بإشراف وتنظيم فرق الأمن الصناعي التابعة لـ “مدن”.

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