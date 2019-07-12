احدث الأخبار

سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي الخبراني ..
أبرز المواد
 “مدن” تعلن السيطرة على حريق بأحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام
أبرز المواد
 إمارة منطقة جازان ترتبط بقناة التكامل الحكومية “تكامل GSB” ..
منطقة جازان
 الشرقية : ضبط تشكيل عصابي من (٢٠) عشرين متهما من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الأثيوبية
أبرز المواد
 الإتفاق يخوض آخر تدريب مسائي قبل السفر لسلوفينيا
الرياضة
 صورتين تحمل قصة تاريخية بينهما 35 عاماً
أبرز المواد
 تويتر يعود للعمل بعد عطل مفاجئ
أبرز المواد
 الشرطة الأمريكية لأسرة المبتعث المفقود: عثرنا على شيء يخصه!
أبرز المواد
 الجوازات: بدء تمديد هوية زائر للأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة
أبرز المواد
 سجون القصيم تطلق سراح 24 مستفيداً ممن شملهم العفو الملكي
أبرز المواد
 بالفيديو: مجهولون يطلقون النار على شاب سوري لاجئ أثناء مداخلة على الهواء في ألمانيا
أبرز المواد
 الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا
أبرز المواد
سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي الخبراني ..

سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي الخبراني ..

أبرز المواد
“مدن” تعلن السيطرة على حريق بأحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام

“مدن” تعلن السيطرة على حريق بأحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام

أبرز المواد
إمارة منطقة جازان ترتبط بقناة التكامل الحكومية “تكامل GSB” ..

إمارة منطقة جازان ترتبط بقناة التكامل الحكومية “تكامل GSB” ..

منطقة جازان
الشرقية : ضبط تشكيل عصابي من (٢٠) عشرين متهما من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الأثيوبية

الشرقية : ضبط تشكيل عصابي من (٢٠) عشرين متهما من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الأثيوبية

أبرز المواد

سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي الخبراني ..

سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي الخبراني ..
http://almnatiq.net/?p=750202
جازان _ فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد الجندي حسين بن عيسى حسين خبراني ، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة نجران .
وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، ‪منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة وكافة القطاعات العسكرية ، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية ، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة .
‬من جانبهم عبر والد وذوي الشهيد ” الخبراني ” عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.

روابط ذات صلة

“مدن” تعلن السيطرة على حريق بأحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام

“مدن” تعلن السيطرة على حريق بأحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام
إمارة منطقة جازان ترتبط بقناة التكامل الحكومية “تكامل GSB” ..

إمارة منطقة جازان ترتبط بقناة التكامل الحكومية “تكامل GSB” ..
الشرقية : ضبط تشكيل عصابي من (٢٠) عشرين متهما من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الأثيوبية

الشرقية : ضبط تشكيل عصابي من (٢٠) عشرين متهما من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الأثيوبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*