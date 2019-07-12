نقش إسم “طلال مداح” على مدخل مسرح “المفتاحة”

المناطق _ عسير

نقشت وزارة الثقافة اسم الفنان الراحل طلال مداح، على مدخل مسرح مركز الملك فهد الثقافي بقرية “المفتاحة” في مدينة أبها رسمياً اليوم، تنفيذاً لقرار صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، بتسمية المسرح باسم الفنان السعودي الراحل تقديراً لإسهاماته الكبيرة في الموسيقى والأغنية السعودية.

ووضعت الوزارة جدارية بجانب مدخل المسرح نُقش عليها اسم “طلال مداح” كما سيتم وضع لوحة تحوي تفاصيل قرار التسمية التاريخي الصادر في 3 يونيو الماضي، والذي يعد أول قرار رسمي يقضي بتسمية مسرح كبير باسم فنان موسيقي سعودي.

ويعد مسرح “طلال مداح” من المسارح الشهيرة في المملكة ، ويقع وسط مركز الملك فهد الثقافي بأبها في قرية المفتاحة.

وشهد حفلات ومناسبات فنية كبيرة منذ منتصف التسعينيات، بما فيها الحفلة الأخيرة للراحل طلال مداح ليلة 11 أغسطس من عام 2000، التي لم يستطع إكمالها لعارض صحي توفي على إثره لينهي مسيرة فنية امتدت لأربعة عقود، أثرت الساحة الموسيقية السعودية.

وجاء إطلاق اسمه على المسرح تثميناً من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، لمسيرة الفنان الراحل وتكريماً لذكراه.

ويأتي هذا التكريم في سياق اهتمام سمو وزير الثقافة برموز الفن والثقافة في المملكة، وضمن سلسلة من مبادرات الوفاء والتكريم للروّاد الذين خدموا الثقافة السعودية في شتى المجالات الإبداعية.