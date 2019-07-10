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محافظ طبرجل يدشن الهوية البصرية والحسابات الرسمية لمهرجان الفاكهة بطبرجل

محافظ طبرجل يدشن الهوية البصرية والحسابات الرسمية لمهرجان الفاكهة بطبرجل

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نقش إسم “طلال مداح” على مدخل مسرح “المفتاحة”

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محافظ طبرجل يدشن الهوية البصرية والحسابات الرسمية لمهرجان الفاكهة بطبرجل

محافظ طبرجل يدشن الهوية البصرية والحسابات الرسمية لمهرجان الفاكهة بطبرجل
http://almnatiq.net/?p=750211
الجوف _ محمد الحسن

دشّن مساء اليوم محافظ طبرجل رئيس اللجنة العليا لمهرجان الفاكهة بطبرجل عبيد الحربي و نائب المشرف العام على المهرجان رئيس بلدية طبرجل المكلف الدكتور ماجد الشحتوت  الهوية البصرية والحسابات الرسمية لـ #مهرجان_الفاكهه_بطبرجل في مواقع التواصل الاجتماعي  .
كان ذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمهرجان سلمان الدعيجاء ورئيس لجنة الاعلام والتسويق مساعد الشراري ورئيس لجنة الفعاليات مبارك الخصي ورئيس لجنة العلاقات العامة ماجد الضحيات ورئيس لجنة الموقع والتجهيزات راضي الثريا ومدير مكتب المحافظ خلف اللحاوي.
وكتب الحربي في أول تغريدة منه على حسابات مهرجان الفاكهة الرسمية بطبرجل على منصات التواصل الاجتماعي “بسم الله وعلى بركة الله ندشن الحسابات الرسمية لـ #مهرجان_الفاكهه_بطبرجل ، وخير ما نفتتح به هذه الحسابات ليزيّنها صور ولاة أمرنا حفظهم الله إِيمَانًا وإدراكًا بعظم ما يقدمونه لهذا الوطن المعطاء وشعبه العظيم .”
يذكر أن مهرجان الفاكهة سينطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بطبرجل بعد موافقة سمو أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز .

 

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